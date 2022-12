Mehrere Veranstaltungen pro Jahr

Die Vorstellung an diesem Sonnabendmorgen ist die fünfte in diesem Jahr. Drei folgen allein noch dieses Wochenende, sowie am kommenden Dienstag und Mittwoch. Die Kinder und Jugendliche seien mit Feuer und Flamme dabei, freut sich Jens Rasche. Nicht zuletzt, weil es von den Rängen in der Eissporthalle in Dresden jede Menge Applaus gebe.

So eine Resonanz motiviert natürlich Jahr für Jahr, dieses tolle Event auf die Beine zu stellen. Jens Rasche Vorstandsmitglied Dresdner Eislauf-Club e.V.

Rasche erzählt, dass neben dem Spaß auch die Werbung für seinen Verein eine wichtige Rolle bei so einer Veranstaltung spielt. Eislaufen sei nicht gerade ein günstiges, aber doch sehr schönes Hobby. Deshalb läge es ihm am Herzen, gerade junge Menschen für den Sport zu begeistern und aufs Eis zu bringen. Natürlich stehe dann auch immer die Chance auf eine Rolle im Eislaufmärchen in Aussicht. Das Märchen auf dem Eis ist für viele Mitgliederinnen und Mitglieder des Vereins das Highlight des Jahres. Bildrechte: MDR SACHSEN/Konstantin Henß

Zuschauer können Wünsche für nächstes Jahr abgeben

Eine der Fragen, die Jens Rasche am häufigsten gestellt bekommt, ist die, welches Märchen nächstes Jahr aufgeführt wird. Und darüber dürfen die Besucher mit entscheiden - per Zettel in einer Wunschbox.

Unsere Gäste können ihren Märchenwunsch auf einen Zettel schreiben und in eine Box werfen. Wir vom Orga-Team werten dann aus, welches Märchen sich die Gäste wünschen, ob und wie das umsetzbar ist. Und im Frühjahr erfahren dann unsere Eisläufer, was aufgeführt wird. Jens Rasche Vorstandsmitglied Dresdner Eislauf-Club e.V.