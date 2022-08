Brückenarbeiten Blaues Wunder in Dresden ab Mitternacht wieder frei

Die vorgesehenen Arbeiten konnten laut Stadt planmäßig und erfolgreich abgeschlossen werden: So seien die Dehnprofile an den Fahrbahnübergängen erneuert und schadhafte Stahlbauteile ausgetauscht worden. Auf den Rampen der Brücke seien zudem die Ziergeländer abgebaut und die Decken ausgetauscht worden. Die Instandsetzungs- und Korrosionsschutzarbeiten am Scheitelgelenk des Stahlbaus würden nun in den nächsten Wochen weiter fortgeführt.