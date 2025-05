Kutschke und Jensch sind "Seiteneinsteiger" auf dem Boot, sie haben vor ihrer Ausbildung in Hamburg in anderen sächsischen Polizeieinheiten gearbeitet. Ihr Revier im Wasserschutzpolizei-Abschnitt Dresden ist die Elbe von der tschechischen Grenze bis nach Meißen. Doch seit dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden endet vor den Trümmern auch ihre Streifenfahrt, dazu später mehr.