Die Elbfähre "Johanna" in Dresden kann nach einer Reparatur des Motors seit Montagmittag wieder Fahrgäste befördern. Das teilten die Dresdner Verkehrsbetriebe mit. Durch einen Motorstopp musste "Johanna" am Sonntag mitten auf der Elbe ankern. Insgesamt sechs Fahrgäste wurden durch die Feuerwehr per Beiboot an Land gebracht. Ein Serviceboot brachte die Fähre an den Neustädter Anleger.