Elbe Flugzeugwerke - Mitarbeitende und Geschäftsfelder In Dresden wurden in den vergangenen gut 25 Jahren mehr als 200 Airbus-Maschinen vom Passagierjet zum Frachtflugzeug umgebaut. Zurzeit können sechs Airbus-Jets parallel in einer neuen Halle umgebaut werden - in jeweils versetzten Schritten. Ziel sei es, dass ein Umbau künftig in fünfeinhalb Monaten abgeschlossen ist, hieß es.



Um die vollen Auftragsbücher abzuarbeiten, suchen die EFW Mitarbeiter. Stellen für Fluggerätelektriker, Fluggerätemechaniker, Luftfahrtingenieure, Qualitätsfachleute und Spezialisten für Einkauf und Logistik sind ausgeschrieben. Zudem machen aktuell 90 junge Leute eine Lehre in vier Ausbildungsberufen.



Neben den Frachterumrüstungen bieten die EFW auch die Wartung von Passagier- und Frachtmaschinen an. Zudem werden Leichtbau-Komponenten hergestellt, die in Airbus-Flugzeugen und auch Bahnfahrzeugen verbaut werden.