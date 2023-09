Die Elbe-Flugzeugwerke Dresden (EFW) haben einen ersten Auftrag für ein neues Produkt zur Flugzeugausrüstung erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, wird die Deutsche Lufthansa als erste Fluggesellschaft 38 Airbus-Jets der sogenannten A320-Familie mit geräumigeren Gepäckfächern nachrüsten lassen. Diese werden von EFW in Dresden und am Standort Kodersdorf hergestellt.

Ab 2025 sollen die Maschinen innerhalb weniger Tage umgerüstet werden - allerdings nicht am Standort Dresden. Die Entscheidung, wo die bisherigen Gepäckfächer gegen die neuen getauscht werden, liege bei der Fluggesellschaft, hieß es. Angaben zum Auftragsvolumen machten die EFW nicht.



In der Luftfahrtbranche werden geräumigere Gepäckfächer in Kurz- und Mittelstreckenjets schon lange diskutiert. Da weniger Reisende ihr Gepäck gegen Gebühren aufgeben, kommt es häufig zur Verzögerungen beim Ein- und Aussteigen- etwa dann, wenn die Bordköfferchen nicht alle in die Gepäckablagen passen. Die neuen Gepäckfächer bieten nach EFW-Angaben 60 Prozent mehr Stauraum als die bisherigen Ablagen.