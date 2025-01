Am morgigen Dienstag soll ein A380 in Dresden landen. Die Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW) teilten am Montagmorgen mit, die Maschine der australischen Qantas wird gegen 10 Uhr erwartet. Sie kommt ohne Passagiere von Sydney über Singapur. "Der Weltenbummler, der seit gut einer Dekade Passagiere auf Verbindungen von Down Under nach London, in die USA sowie nach Asien fliegt, ist kein Unbekannter für das Team der EFW", teilte eine Firmensprecherin mit.