Die Meißner Verkehrsbetriebe schicken am Dienstag das Fährschiff "Bosel" nach Bad Schandau. Das Schiff soll bis spätestens Ostern eine zusätzliche Fährverbindung zwischen dem Bahnhof und der Stadt bedienen, wie Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE) mitteilte. Dazu werde gerade eine neue Anlegestelle auf der Stadtseite errichtet beziehungsweise der Anleger der Wasserschutzpolizei ausgebaut.



Die Fährleute der RVSOE bereiten sich auf den Saisonstart in der Sächsischen Schweiz vor, die Ströme der Ausflügler müssen durch die gesperrte Elbebrücke in Bad Schandau neu gelenkt werden.