Den Schichtwechsel zu verlegen, würde den gesamten Alltag durcheinanderbringen, sagt die Leiterin: "Wenn ich anfange, Zeiten zu verändern, dann ist der Abstand zum Mittagessen so furchtbar kurz. Wenn ich das Mittagessen nach hinten verlege, verschieben sich die Termine am Nachmittag. Dass geht bis in die Nacht. Es hängt hinten viel dran."