Fünf Schaufelraddampfer der Weißen Flotte Sachsen haben vor der Altstadt-Kulisse Dresdens für ein Konzerterlebnis der besonderen Art gesorgt. Gemeinsam mit den Dresdner Sinfonikern unter der Leitung von Premil Petrovic spielten sie am Samstagabend unter anderem die Komposition "Vapora Fortis" ("Starke Dämpfe"). Während die Schaufelraddampfer an ihrem gewohnten Anlegestellen am Terassenufer weilten, spielte das Orchester das 15-minütige Stück auf einem Schubverband mitten auf der Elbe. Neben Bläsern, Schlagwerk, Klavieren und Streichern traten die dröhnenden Dampfpfeifen in verschiedenen Tonlagen solistisch in Erscheinung: manchmal einzeln oder mit dem ganzen Orchester, manchmal auch nur untereinander.

Das Konzert, bei dem die Musiker auf einem Schubverband mitten in der Elbe agierten, war Höhepunkt des Programmes "Elbkarawane". Schon zuvor stachen Musiker in kleinen Formationen mit bis zu 20 Booten in die Elbe und gaben an diversen Stellen am Flussufer kostenlose Konzerte. "Mit der 'Elbkarawane' wollen die Dresdner Sinfoniker in diesem von der Pandemie geprägten Jahr auf ihr Publikum zugehen. So intensiv wie bei wenigen Projekten zuvor", hatte Intendant Markus Rindt die Musikfreunde eingeladen. Am Ende spielte auch das Wetter bestens mit.