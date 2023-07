"Steht da nicht ein Pferd?", fragte sich am Donnerstag ein Autofahrer. Der Mann fuhr am Nachmittag über eine Landstraße im Schönfelder Hochland bei Dresden, als vor ihm ein riesiger Vierbeiner auftauchte. Nur hatte dieser weder Mähne noch Schweif. Es war eine ausgewachsene Elchkuh. Der Autofahrer stoppte, zückte sein Handy und filmte, wie das Tier in aller Ruhe die Straße überquerte und dann ins hohe Gras stakte.