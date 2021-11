Feuerwehreinsatz Elektrobrand im Simmelhaus am Dresdner Hauptbahnhof

In einem Geschäftsgebäude am Dresdner Hauptbahnhof ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Der Brand im sogenannten Simmel-Gebäude am Wiener Platz sei aus bisher unbekannter Ursache in einem Elektroraum entstanden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde das Haus evakuiert. Betroffen war auch ein Supermarkt.