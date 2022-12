Kurz vor dem dritten Advent hat sich der Eltern-Kind-Treff des gemeinnützigen Vereins Roter Baum in Dresden-Prohlis in einen Weihnachtstreff verwandelt. "Wir wollen noch mehr auf unseren Treff für alleinerziehende Mamas und Papas aufmerksam machen und möchten dafür die Weihnachtszeit nutzen", erklärt die Verantwortliche für das Prohliser Büro, Manuela Stein. Auf dem Programm standen unter anderem ein Tischtheater für Kinder von zwei bis vier Jahren sowie ein Spenden- und Tauschbasar für Bücher, Kindersachen und Selbstgestricktes.

Am Wichtigsten sei jedoch der soziale Aspekt der Veranstaltung: "Es ist so gedacht, dass Mamas und Papas sowie Omas und Opas mit ihren Kindern beziehungsweise Enkelkindern vorbeikommen und sich hier bei Kaffee, Plätzchen und Pfefferkuchen unterhalten und kennenlernen können", erklärt Manuela Stein den Ansatz. Damit es den Kindern nicht langweilig wird, gibt es vor Ort ein Kinderzimmer mit verschiedenem Spielzeug.

Eltern können in dem Spielezimmer mit ihren Kindern spielen. Im Alltag gibt es aber auch eine Kinderbetreuung, sodass die Eltern zum Beispiel Arbeiten am Computer erledigen können. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Auch im Alltag will der Treff mit diesem Angebot Alleinerziehenden unter die Arme greifen. "Mit unserem Computerzimmer haben wir ja auch einen Co-working-Ansatz. Alleinerziehende, die sich keinen Babysitter leisten können, haben zum Beispiel die Möglichkeit, ihre Steuererklärung zu machen oder ihre Masterarbeit zu schreiben, während ihr Kind im Kinderzimmer betreut wird." Der Spenden- und Tauschbasar sei daher auch dafür gedacht, Geld einzunehmen, um derartige Angebote weiterhin anbieten zu können, so Stein.

"Meine Freundin und ich studieren noch. Da sind wir froh, das Kind mal abzugeben und im Nachbarraum arbeiten zu können." Tagsüber sei das ohne den Treff schwer, sodass sich die Arbeit meist in die Nachtstunden verlagere, so Wratil, der vor allem den Eltern-Kind-Treff in Dresden-Gruna nutzt. "Wir sind heute aber bewusst nach Prohlis gekommen, um die Weihnachtsstimmung ein bisschen mitzunehmen", erzählt der Student.