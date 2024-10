Die Montagsdemos von Pegida in Dresden sollen ein Ende haben. Das teilte Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann über die sozialen Medien mit. Im Telegram-Kanal des Vereins rief er zur letzten Veranstaltung am kommenden Sonntag auf dem Dresdner Neumarkt auf. Es werde die 250. Demonstration in zehn Jahren Pegida und "in dieser Form die letzte Pegida in Dresden sein", so Bachmann.