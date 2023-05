Die Sprecherin erläuterte, der Entlastungsbetrag werde "automatisch - in der Regel in den Abschlagszahlungen - berücksichtigt". Dazu werde der Entlastungbetrag anteilig auf die monatlichen Abschlagzahlungen verteilt, "wodurch sich der bisherige monatliche Abschlag verringert".

Die betroffenen Kundinnen und Kunden hätten von Sachsenenergie analog oder digital Post bekommen und fänden in diesem Schreiben die monatliche Entlastung und den damit reduzierten neuen Abschlag, hieß es. Es sei zu beachten: "Der erste neu berechnete Abschlag für April fällt deutlich geringer aus." Das liege daran, dass im April die ersten drei Monate dieses Jahres noch rückwirkend korrigiert worden seien, weil die Energiepreisbremse seit Januar gilt. Abschläge ab Mai würden dann monatsaktuell berechnet. Dabei werde weiterhin die Preisbremse berücksichtigt.

Die Verbraucherzentrale bietet eine Energieberatung an und hilft bei Unklarheiten mit Abrechnungen.

Die Verbraucherzentrale bietet eine Energieberatung an und hilft bei Unklarheiten mit Abrechnungen.

Die Verbraucherzentrale bietet eine Energieberatung an und hilft bei Unklarheiten mit Abrechnungen. Bildrechte: dpa

Die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) rät, sich bei Unklarheiten im Zusammenhang mit Abrechnungen und Abschlägen zur Energiepreisbremse an die Beratung der VZS zu wenden. Streitfälle können auch bei der unabhängigen Schlichtungsstelle Energie zur Klärung eingereicht werden. Auch hierbei helfe die Verbraucherzentrale. "Fragen rund um Energie sind bei uns aktuell ein Top-Thema", sagte der Energiereferent bei der VZS, Lorenz Bücklein. Der VZS lägen einige Beschwerden von Verbrauchern vor, denen ihre Stromanbieter mit Inkrafttreten der Strompreisbremse teils unverständliche Briefe mit versteckten Preiserhöhungen in Form erhöhter Abschläge zugesandt hatten, hieß es. Mitunter habe es sich um Energieversorger gehandelt, die bereits zuvor mit unlauteren Methoden aufgefallen waren, hieß es.

Die Sachsenenergie-Sprecherin sagte auf Nachfrage, inzwischen sei der Wettbewerb auf dem Strommarkt wieder angelaufen. Auch der Dresdner Versorger biete wieder verschiedene Tarife über Grund- und Ersatzversorgung hinaus an. "Als Grundversorger ist es die Aufgabe der Sachsenenergie, die Versorgung mit Energie über einen längeren Zeitraum abzusichern", so die Sprecherin. Deswegen könne Sachsenenergie "nicht erst von einem Tag auf den anderen Tag die benötigte Energie zu den oft schwankenden Tagespreisen kaufen".



Eine langfristige Beschaffungsstrategie habe den Strompreis für Haushalts- und Gewerbekunden unterhalb der staatlichen Strompreisbremse halten können. Dadurch wirkten sich aber auch Preisrückgänge am Großhandelsmarkt erst mittelfristig für die Endverbraucher aus. Wie wechselfreudig die Kunden künftig sein werden, lasse sich noch nicht abschätzen, hieß es bei Sachsenenergie.