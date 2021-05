"Wo watscheln denn die anderen sieben Küken-Geschwister jetzt wieder hin? Wo ist Mama? Piep, nicht so schnell!" All das könnte die aufgeregten kleinen Tiere am Montag beschäftigt haben, die Tierretter vor dem Marie-Curie-Gymnasium gefunden und später eingesammelt haben.

In mehreren Anläufen ist am Montag eine Entenfamilie in Dresden gerettet worden. Für die Feuerwehr Dresden war der Einsatz etwas knifflig, denn die zehn kleinen Küken wollten sich nicht gleich einfangen lassen. Das hatten zuvor schon die Tierretter und Schüler des Marie-Curie-Gymnasiums festgestellt.

Zwei Schüler der 11. Klasse bemerkten am Morgen die Entenfamilie in der Nähe des Biotops ihres Projektgartens. Sie baten um Hilfe, weil sie fürchteten, die Tiere würden an der Straße nicht zurechtkommen, sagte Biologielehrerin Ilka Knittel MDR SACHSEN. "Wir haben bei uns im Biotop Stockenten, die dort in Ruhe brüten und dann an den Carolasee in den Großen Garten zurückkehren. Aber diese Entenfamilie gehörte definitiv nicht zu unserem Gelände", meinte die Lehrerin. Der Carolasee sei zwei, drei Kilometer vom Schulgelände entfernt.