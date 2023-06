Die Kinder sind fünf und zwei Jahre alt. Der Vater soll sie den Angaben nach am Mittwoch nach einem Spaziergang nicht zurück in die Betreuungseinrichtung in Liberec gebracht haben. Es wird vermutet, dass auch die Mutter mit ihnen unterwegs ist.



Da sich die Familie im deutsch-tschechischen Grenzgebiet in leerstehenden Objekten aufhalten könnte, gibt es ein nun das Mitfahndungsersuchen der tschechischen Polizei, bestätigte die Bundespolizeidirektion MDR SACHSEN. Eine aktive Suche finde allerdings auf sächsischem Gebiet nicht statt, hieß es weiter.