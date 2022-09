Der Fraktionschef der Linken, Rico Gebhardt, äußert viel Kritik am dritten Entlastungspaket der Bundesregierung. Es erfülle viele Erwartungen nicht und halte vor allem für die Mitte der Gesellschaft kaum Entlastungen bereit. "Entscheidend ist, dass sie endlich handelt, auch wenn die Grünen sich offensichtlich wenig für die soziale Abfederung der Energiepreis-Härten interessieren. Den Gaspreis-Deckel haben sie wiederholt abgelehnt, weil der Verschwendung befördere. Das ist falsch: Hunderttausende Menschen haben Probleme, ihren Grundbedarf zu bezahlen!", so Gebhardt.

Sachsens Grüne blicken mit gemischten Gefühlen auf das dritte Entlastungspaket. Positiv zu bewerten sei vor allem der Fokus auf Rentner, Studierende und Kinder, so die Landesvorsitzende der Grünen, Christin Furtenbacher. Außerdem sei gut, dass Energieunternehmen in die Pflicht genommen würden, "einen Beitrag für die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft zu leisten, statt sich an den Energiekosten zu bereichern", so Furtenbacher. Trotzdem müssten weitere offene Themen schnell geklärt werden: "Bund und Länder sind gemeinsam gefordert, schnell Antworten etwa zur Nachfolge des 9-Euro-Tickets oder zum Zeitpunkt neuer oder angepasster Zahlungen zu liefern. Allein der Fingerzeig auf den Bund reicht nicht aus, um gut durch die anstehenden kalten Monate zu kommen."