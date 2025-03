Ein aus einem Dresdner Krankenhaus verschwundener Patient ist am Donnerstagmorgen wohlbehalten am Hauptbahnhof Leipzig aufgegriffen worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sei bislang unklar, ob er nach Dresden zurückgebracht wird oder in einem Leipziger Krankenhaus weiter behandelt wird. Der 35 Jahre alte Mann war am Dienstagabend aus einem Krankenhaus verschwunden. Weil laut Polizei die Gefahr bestand, dass der Mann aufgrund seiner Erkrankung "unvorhersehbar handeln" könnte, riet sie davon ab, ihn anzusprechen. Zudem wurde mitgeteilt, dass er auf Medikamente angewiesen sei.

Auf der Suche nach dem 35-Jährigen kreiste am späten Dienstagabend längere Zeit ein Hubschrauber über dem Stadtgebiet Dresden. Bevor er am Donnerstag in Leipzig von der Bundespolizei aufgegriffen wurde, wurde er laut Polizei am Elbufer im Dresdner Stadtteil Übigau gesehen. Kurz zuvor soll er durch die Elbe geschwommen sein. Die Suche mit Polizeihunden in Dresden blieb zunächst erfolglos.