Für Anne Lange war es ein Schock, als sie im Februar den Brief mit der Nebenkostenabrechnung las. "Ich habe ja damit gerechnet, dass sie hoch wird. Aber das waren meine ganzen Ersparnisse", betont die alleinstehende Mutter. 1.250 Euro Heizkosten muss sie aus den Monaten September, Oktober und November 2022 für ihre 50 Quadratmeter große Wohnung nachzahlen. Der Dezember ist noch gar nicht dabei, sondern wird erst bei der Rechnung im nächsten Jahr eine Rolle spielen, so die 37-Jährige.

Der Dresdnerin sei bewusst gewesen, dass in der Energiekrise die Heizkosten in die Höhe schnellen. "Aber meine Heizkosten sind jetzt viermal so hoch." Langes Wohnung im Dresdner Stadtteil Pieschen wird seit vergangenem Jahr mit städtischer Fernwärme durch die Marke Drewag vom Unternehmen Sachsen Energie versorgt. Eine ökonomische Alternative zur alten Öl- und Gasheizungsanlage, hieß es damals von den Dresdner Stadtwerken. Doch statt früher sieben Cent pro Kilowattstunde zahlt sie jetzt 32 Cent.

In Mieterin Anne Langes Fall ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, heißt es auf Anfrage bei Sachsen Energie: "Derzeit arbeiten wir mit Hochdruck an der Umsetzung der Wärmepreisbremse. Diese entlastet die Kunden rückwirkend ab Januar", so der städtische Energieversorger. "Voraussichtlich im April erhalten die Kunden der Dresdner Stadtwerke deswegen einen neuen Abschlagsplan", kündigt Sprecherin Nora Weinhold an. Die Drewag sichert zu, dass alle Kunden die ihnen zustehende Entlastung in voller Höhe erhalten werden. "Diese wird rückwirkend ab Januar verrechnet", so Weinhold.