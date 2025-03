Parken in Dresden könnte bald teurer werden: Die Stadt plant, die Gebühren in der Innenstadt montags bis sonnabends von 2,40 auf drei Euro pro Stunde anzuheben. Auch außerhalb des Zentrums ist eine Erhöhung vorgesehen. Dadurch sollen pro Jahr 3,7 Millionen Euro zusätzlich in die Stadtkasse fließen. Die Pressestelle des Rathauses teilte auf Anfrage von MDR SACHSEN mit, das Thema soll voraussichtlich am 20. März im Stadtrat behandelt werden.