Zu den Erlösen aus Konzerten des Dresdner Kreuzchores verhandeln derzeit die Stadtverwaltung Dresden und die zuständige Kirchgemeinde. Das bestätigte die Kirchgemeinde Johannes-Kreuz-Lukas am Mittwoch in Dresden. Die Stadt wolle als Träger des Chores stärker beteiligt werden. Zuerst hatten die "Dresdner Morgenpost" und das Onlineportal "Tag24" darüber berichtet. Der Kreuzchor hat seinen angestammten Platz in der Dresdner Kreuzkirche.