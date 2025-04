Die Ermittlungen im Zusammenhang mit der im Februar 2022 in Dresden-Leuben aufgefundenen weiblichen Säuglingsleiche dauern nach wie vor an. Nach mehreren Zeugenaufrufen seien die Ermittler inzwischen 50 Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Mittwoch mit. Zur Mutter des toten Babys habe bislang keiner geführt.