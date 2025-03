Am Mittwoch durchsuchten LKA-Beamte den Angaben zufolge mehrere Objekte in Dresden und Radebeul, darunter eine Wohnung und zwei Gewerberäume. Bei den Durchsuchungen seien umfangreiche Beweismittel und Vermögenswerte, darunter Firmenfahrzeuge, sichergestellt worden.



Der 63-Jährige wurde wegen des schon erlassenen Haftbefehls des Amtsgerichts Dresden in der Sache festgenommen und soll noch am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden und des LKA Sachsen dauern.