Nach dem Feuer in einem Dresdner Hochhaus mit zwei Toten am Wochenende ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der Brand brach am Sonnabendmittag in der Wohnung eines Ehepaares in der elften Etage aus. "Offenbar in der Küche", wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte. Die Mieter, eine 87-jährige Frau und ihr gleichaltriger Mann, kamen dabei ums Leben.