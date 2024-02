Ermittlungen zu einem angeblichen Mordversuch in Dresden haben eine überraschende Wendung genommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, soll sich das mutmaßliche Opfer, ein 25 Jahre alter Mann, im November 2023 selbst an ein Bettgestell gefesselt und die Matratze angezündet haben.

Als sich das Feuer ausgebreitet hatte, war der Mann samt Bettgestell auf den Balkon der Wohnung in Dresden geflüchtet. Er behauptete gegenüber den Rettungskräften, seine Ex-Freundin habe ihn umbringen wollen.



Die 19 Jahre alte Frau war noch am Tattag festgenommen worden, wurde inzwischen aus der Untersuchungshaft entlassen. Dagegen wurde ihr Ex-Freund inhaftiert. Gegen ihn wird wegen falscher Verdächtigung und besonders schwerer Brandstiftung ermittelt. Dazu kommt der Vorwurf der Freiheitsberaubung, weil die Frau aufgrund seiner bewusst wahrheitswidrigen Aussagen unverschuldet in Haft genommen wurde.