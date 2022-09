Polizeieinsatz Verdacht auf Schusswaffen-Androhung: Polizist für unschuldig erklärt

"Schießen" oder "Schieben", das war hier die Frage. Ein Video von einem Polizeieinsatz am 6. August 2022 auf den Elbwiesen in Dresden hatte für Aufregung in den Sozialen Medien gesorgt. Ein Polizist soll darauf den Gästen eines nicht genehmigten Musikfestivals mit seiner Schusswaffe gedroht haben. Von diesem Vorwurf hat der Staatsanwalt den Polizisten nach weiteren Ermittlungen freigesprochen.