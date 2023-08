Das staatliche Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchsvorwürfen gegen einen früheren Priester des Bistums Dresden-Meißen ist eingestellt worden. Als Grund gab die Staatsanwaltschaft an, dass die Ermittlungen nicht genügend Anlass zur Erhebung einer Anklage ergeben hätten, wie das Bistum in Dresden mitteilte.

Dem Seelsorger wurden sexuelle Übergriffe gegenüber Jugendlichen vorgeworfen. Der Mann war Ende Januar durch das Bistum vom Dienst freigestellt und im Mai von Papst Franziskus aus dem Klerikerstand entlassen worden.



Die Versetzung in den Laienstand, die auf eigenen Wunsch des Mannes erfolgte, gilt als kirchenrechtliche Höchststrafe. Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller sagte damals der Nachrichtenagentur KNA: "Augenscheinlich handelt es sich hier um einen schwerwiegenden Fall, der dann auf die Bitte des Klerikers zur Entlassung aus dem Klerikerstand durch den Papst geführt hat. Dies dürfte nur möglich geworden sein, indem der Beschuldigte alles gestanden hat." Andererseits verliere der zuständige Bischof aber damit die Kontrollmacht über den Kleriker, der ja auch angesichts des Alters in diesem Fall vielleicht auf Zukunft eine bleibende Gefahr für Kinder und Jugendliche darstellen könnte, so die Einschätzung Schüllers. "Dieses Dilemma bekommt man kirchenrechtlich kaum gelöst", sagte Schüller.