Die Kriminalpolizei Dresden ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Wie die Polizei mitteilte, hat am Montagnachmittag ein Unbekannter in Dresden-Plauen auf der Schleiermacherstraße einen elf Jahre alten Jungen angesprochen und unsittlich berührt.

In den vergangenen Wochen hatte es in Dresden bereits fünf ähnliche Fälle gegeben. Die Fälle zeigen einige Parallelen auf, so die Polizei. Dies gelte insbesondere für die Täterbeschreibung als auch für die örtliche Nähe der einzelnen Fälle. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob die Taten zusammenhängen.