Auf dem Heidefriedhof in Dresden ist am vergangenen Wochenende die Skulptur "Trauerndes Mädchen am Tränenmeer" beschädigt worden. Nun hat die Soko Linx des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernommen, weil ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In die Ermittlungen fließe auch ein Bekennerschreiben ein, das im Internet veröffentlicht worden sei. Die Behörden baten um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.