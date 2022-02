Im Zusammenhang mit der in Dresden gefundenen Säuglingsleiche ermitteln die Staatsanwaltschaft Dresden sowie die Polizeidirektion Dresden wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Das teilten die Behörden gemeinsam am Donnerstag mit und verwiesen auf die rechtsmedizinische Untersuchung des Leichsnams. Demnach handelt es sich um ein neugeborenes Mädchen, das nach der Geburt gelebt hat. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben aktuell davon aus, dass das Baby kurz nach der Geburt in dem Waldstück im Stadtteil Leuben abgelegt wurde. Passanten hatte das tote Kind am Montag entdeckt.