Aufgrund einer Einbruchsserie in Einfamilienhäuser in Dresden und dem Umland hat die Polizei nun eine Ermittlungsgruppe gegründet. Insgesamt hat es in der Region schon 26 Einbrüche seit Beginn der Herbstferien gegeben, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungsgruppe soll helfen, die Fälle aufzuklären.