Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist ein als Asylunterkunft vorgesehenes Gebäude in Dresden Ziel von Brandstiftern geworden. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) haben Unbekannte eine größere Menge brennbare Flüssigkeit an einem Strauch entzündet, der an der ehemaligen Schule stand. Der Strauch sei teilweise in Brand geraten. Das Feuer habe Ruß an der Fassade hinterlassen. Es sei aber kein erheblicher Sachschaden entstanden, hieß es.