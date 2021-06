Uniklinik Sächsisches Kinderpalliativzentrum in Dresden offiziell eröffnet

Die Palliativversorgung für sächsische Kinder und Jugendliche ist laut der Uniklinik in Dresden in den vergangenen 20 Jahren stark ausgebaut worden. Da die Betroffenen jedoch häufig zwischen stationärer Versorgung und ihrem Zuhause hin- und herwechselten, sei eine Beratungslücke entstanden. Diese soll ein neues Kinderpalliativzentrum in Dresden absofort schließen.