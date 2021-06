In Dresden ist am Dienstag in unmittelbarer Nähe der Staatskanzlei ein Büro der polnischen Nachbarregion Niederschlesien eröffnet worden. Das neue Büro soll eine Art Botschaft der polnischen Nachbarn in der Landeshauptstadt werden, im Fokus steht der Austausch mit Sachsen. Eine entsprechende Erklärung haben Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und der niederschlesische Marschall Cezary Przybylski unterzeichnet.