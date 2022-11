Auf der Eröffnungsfeier wird die weltgrößte erzgebirgische Stufenpyramide angeschoben und die LED-Lampen der 22 Meter hohen Küstentanne aus Striegistal leuchten. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert wird einen 2022 Millimeter langen, originalen Dresdner Christstollen anschneiden und verkosten. Am Ende der Zeremonie wird der Striezelmarkt-Weihnachtsmann ein neues Lied vorstellen, ehe der Philharmonischen Kinderchor Dresden auf der Striezelmarkt-Geschichtenbühne auftreten wird.

Der Striezelmarkt hat bis zum 24. Dezember täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet, nur Heiligabend schließt er bereits um 14 Uhr. Ein besonderes Highlight wird auch in diesem Jahr das Stollenfest am 3. Dezember sein. Dort werden 588 Ein-Kilo-Stollen verkauft - einen Riesenstollen wird es in diesem Jahr nicht geben. Einer der Gründ ist, dass der Wagen, der den Stollen präsentiert, keinen TÜV bekommen hat.