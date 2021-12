Die Staatsanwaltschaft Dersden klagt eine 20 Jahre alte Frau und ihren 33-jähriger Komplizen wegen erpresserischen Menschenraubs, schweren Raub und gefährliche Körperverletzung an. Das teilte die Behörde am Freitag in Dresden mit. Demnach sollen die Beschuldigten im August einen Mann in eine Wohnung gelockt und ihn dort unter Androhung von Gewalt, Schlägen und Tritten zur Herausgabe von Wertgegenständen und Geld gezwungen haben.