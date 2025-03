Wegen des gewaltigen Transportvolumens wird eine eigene Straßenanbindung an die Radeburger Straße gebaut, über die die Lkw anrollen sollen, ohne das Gewerbegebiet zu blockieren. Die Chipfabrik besteht aus über 30.000 vorgefertigten Einzelteilen, die alle auf der Straße angeliefert werden.

Um die schwingungsempfindliche Fertigung der Chipwerke in der Umgebung nicht zu stören, wurde extra ein sogenanntes Vibrations-Monitoringsystem installiert, das sofort Alarm schlägt, wenn der Boden stärker als erlaubt erschüttert wird. "In den nächsten Wochen werden wir mit den Erd- und Rohbauarbeiten abschließen. Und wir stellen die gesamte Logistikkette um", so Müller.