Insgesamt 500.000 Kubikmeter Boden müssen in Schichtarbeit ausgehoben und bewegt werden, das sind umgerechnet etwa 20.000 vollbeladene Muldenkipper. Der größte Teil bleibt vor Ort und wird um die Fabrik herum verteilt. Etwa 50.000 Kubikmeter Erdaushub bekommt der SC Borea Dresden, um seinen Fußballplatz zu erweitern.

ESMC-Gelände Auf dem Gelände der ESMC-Baustelle hatte zwischen 2017 der Tabakkonzern Philipp Morris eine 290-Millionen-Euro-Investition geplant. Er wollte hier mit 500 Mitarbeitern die rauchfreie Zigaretten-Alternative "Heets" produzieren, zog sich aber 2018 wieder davon zurück und verkaufte das Gelände im Jahr 2024 an ESMC.

Die Baufirmen, aber auch die Behörden würden sich dafür spürbar ins Zeug legen. Wichtig sei die genaue Planung, damit alles reibungslos zusammenspielt wie in einem Orchester. "Die größte Herausforderung ist nicht das Bauen, sondern die Logistik. Das muss gut geplant werden, denn es ist extrem komplex!"

Wegen des gewaltigen Transportvolumens wird eine eigene Straßenanbindung an die Radeburger Straße gebaut, über die die Lkw anrollen sollen, ohne das Gewerbegebiet zu blockieren. Die Chipfabrik besteht aus über 30.000 vorgefertigten Einzelteilen, die alle auf der Straße angeliefert werden.

Um die schwingungsempfindliche Fertigung der Chipwerke in der Umgebung nicht zu stören, wurde extra ein sogenanntes Vibrations-Monitoringsystem installiert, das sofort Alarm schlägt, wenn der Boden stärker als erlaubt erschüttert wird. "In den nächsten Wochen werden wir mit den Erd- und Rohbauarbeiten abschließen. Und wir stellen die gesamte Logistikkette um", so Müller.