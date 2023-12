Auf junge Menschen prassele - wie auf Erwachsene - ein Flut von Darstellungen idealer Körper ein, so Reißig. Sie will Influencer auf Instagram oder TikTok nicht per se verteufeln - einige könnten auch Vorbilder sein. Es sei jedoch bedenklich, wenn Influencer zum Abnehmen in sogenannten Abnehm-Challenges aufrufen.

Dass im Internet und Fernsehen viel vorgegaukelt wird, wissen auch die Schüler der 7. Klasse. Ben hebt seine Hand und sagt: "In der Werbung sind ja auch nur dünne Leute zu sehen." Mark meint: "Sie machen im Internet oft Versprechungen, die so nicht stimmen." Anne-Sophie Reißig antwortet darauf: "Stimmt! Wie kann mir einer sagen, wie es mir besser geht, der über sein eigenes Gesicht einen Filter legt?" Sie rät, Kontakte, die fragwürdiges Nachahmen bewerben, einfach zu blockieren.

Reißig zeigt zwei Werbefotos über den Beamer an der Wand. Auf dem oberen sind sehr dünne Frauen in schwarzer Unterwäsche zu sehen. Auf dem zweiten Foto stehen dünnere und korpulentere Frauen in einer Reihe ebenfalls in schwarzer Unterwäsche. "Welche Werbung kam bei Frauen wohl besser an?", fragt Reißig. Die meisten Schüler vermuten die sehr schlanken Damen. Es sei das zweite Werbefoto gewesen, sagt Reißig. Robert dazu: "Auf dem ersten Foto sollen die perfekten Frauen sein, aber die spielen uns nur etwas vor. Auf dem Zweiten sind aber die wirklich perfekten Frauen." "Super gesagt!", sagt Reißig. Die Klasse klatscht.