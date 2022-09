Dresdens Oberbürgermeister Hilbert hat am Donnerstag den Haushaltsentwurf für die nächsten beiden Jahre vorgestellt. Der bei der Stadtratssitzung am Nachmittag präsentierte Etat soll erstmals die Grenze von zwei Milliarden Euro überschreiten. Rund 750 Millionen Euro davon sollen in Investitionen fließen, unter anderem in den Sozialen Wohnungsbau, Schulen und Gewerbeflächen.