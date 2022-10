Die Vereinigung Cockpit hat die Eurowings-Piloten aufgerufen, von Montag bis einschließlich Mittwoch ihre Arbeit niederzulegen. Grund ist das unzureichende Angebot der Arbeitgeberseite zum Manteltarifvertrag, wie die Gewerkschaft am Freitag erklärt hatte. Der Gewerkschaft gehe es in dem Streit um die Reduzierung der Arbeitsbelastung der Beschäftigten im Cockpit.



Die Fluggesellschaft Eurowings sieht indes durch die angekündigten Pilotenstreiks Arbeitsplätze bei der Lufthansa-Tochter bedroht. Die Gewerkschaft zwinge Eurowings damit unausweichlich in eine Schrumpfung des deutschen Flugbetriebs und gefährde Arbeitsplätze - nicht nur im Cockpit, sagte Eurowings-Geschäftsführer Kai Duve. "Wir tun alles in unserer Macht stehende, um die Auswirkungen dieses Streiks so gering wie möglich zu halten, inklusive der Umbuchung auf Partner-Airlines der Lufthansa Group."