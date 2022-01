Die Grünen-Politikerin und Dresdner Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen möchte Oberbürgermeisterin von Sachsens Landeshauptstadt werden. Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen hat mit der 56 Jahre alten Juristin jetzt eine eigene Kandidatin ins Rennen geschickt. Als gebürtige Dresdnerin, Politikerin mit Verwaltungserfahrung und mit ihrer vielfältigen Berufsbiographie, sehe man in Jähnigen "die ideale Persönlichkeit, um Dresden gut durch die 2020er-Jahre zu führen", heißt es in einer Mitteilung.

Meine Generation ist gerade jetzt in der Verantwortung dafür, die Interessen der älteren Menschen und die Notwendigkeit einer lebenswerten Zukunft für jüngere Menschen in der praktischen Politik einer Großstadt miteinander zu verbinden.

Am 12. Juni dieses Jahres stehen in Dresden neue Oberbürgermeisterwahlen an. Im Dezember 2021 hatte als erster der SPD-Landtagsabgeordnete Albrecht Pallas seinen Hut in den Ring geworfen. Ob der amtierenden Rathauschef Dirk Hilbert erneut zur Wahl antreten wird, ist noch nicht bekannt.