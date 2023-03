Die Sächsische Staatsregierung hat in ihrer Kabinettsitzung am Dienstag einen Gesetzesentwurf zur Stärkung der Verfassungstreue im öffentlichen Dienst vorgestellt. Ziel sei es, den Staatsdienst besser gegen Verfassungsfeinde zu wappnen, heißt es in einer Mitteilung des Justizministeriums.