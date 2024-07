Vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Dresden beginnt am 22. Juli ein neuer Terrorprozess. Der Generalbundesanwalt wirft dem 1991 geborenen Iraker die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vor. Er steht laut Anklage im Verdacht, sich 2013 dem sogenannten Islamischen Staat (IS) angeschlossen und 2014 bis 2017 als IS-Kämpfer an militärischen Operationen teilgenommen zu haben.