Die Dresdner Polizei hat am Sonnabend bei einer Wohnungsdurchsuchung mehrere Blankoimpfpässe, Impfaufkleber, mehrere Arztstempel sowie einen Stempel eines Impfzentrums sichergestellt. Zudem habe man eine Reihe von Fälschungsutensilien gefunden, wie die Polizeidirektion am Montag mitteilte.

Zeugen hätten die Polizei über ein Angebot zu einer Küchenmaschine auf einem Kleinanzeigenportal aufmerksam gemacht, hieß es. Diese wurde in der Woche zuvor in einem Markt an der Pirnaer Landstraße gestohlen. Die Beamten hätten sich zum Verkäufer begeben und die Maschine sichergestellt, so die Polizei. Zudem hätten sie weitere vermutlich gestohlene Haushaltsgeräte sowie die Impfpässe und das Fälschungszubehör gefunden.