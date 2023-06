Der Fahrradunterstand auf dem Schlesischen Platz ist am Montagmorgen bis fast auf den letzten Platz besetzt. Das ist an diesem Tag aber ein Problem: Seit Mitte Mai hat die Stadt Dresden über das Amtsblatt, in lokalen Medien und am Abstellplatz selbst darüber informiert, dass wegen Reinigungsarbeiten für zwei Tage gar keine Fahrräder dort abgestellt werden dürfen. Bei vielen Radlerinnen und Radlern kam das offenbar nicht an. Und so schritt die Landeshauptstadt zur Tat und kassierte die abgestellten Räder ein - vorübergehend.