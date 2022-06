In Dresden sind im vergangenen Jahr 164 herrenlose und nicht mehr fahrbereite Fahrräder von der Stadt eingesammelt worden. Die meisten wurden in Citynähe zurückgelassen. "Je dichter die Bebauung, umso mehr haben wir das Problem nach außen hin. In Richtung Randbezirke nimmt das dann deutlich ab", erklärt André Barth, Stadtbezirksamtsleiter von Dresden-Neustadt. In der Innenstadt seien rund 90 Prozent der Fälle zu verzeichnen. Regelmäßig geht er auf Kontrolltouren, um Fahrradleichen aufzuspüren.