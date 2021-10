Ab 12 Uhr ist eine weitere Tour ab dem Bahnhof Neustadt geplant. Diese verläuft über die Königsbrücker Straße nach Klotzsche bis zum Festspielhaus Hellerau und von da nach einer Zwischenkundgebung zurück zum Neustädter Bahnhof. Laut "Verkehrswende Dresden" gibt es für die Veranstaltung 800 Anmeldungen. Zu der Initiative gehören unter anderme Fridays for Future, der BUND und der Nabu.

Ursprünglich sollte es nur eine Demo geben. Diese war von 12 auf 8 Uhr verlegt worden, weil das Verwaltungsgericht Dresden nur zu dieser Zeit die Autobahnbenutzung gestatten wollte. "Wir bieten nun zwei Routen zu zwei Zeiten an, weil wir sowohl für 8 Uhr als auch für 12 Uhr mobilisiert haben", erklärte der Sprecher von "Verkehrswende Dresden", Luca Gowitz.

Als der Antennenmast in Wilsdruff gesprengt wurde, sei es auch möglich gewesen, die Autobahn zu sperren. Ein anderes Beispiel sei eine Demonstration auf der A7 gewesen, wo gegen den Bau der A49 und die Rodung des Dannenröder Forstes protestiert wurde, sagte der 24-Jährige.

Das Oberverwaltungsgericht in Bautzen hatte einem Widerspruch der Niederlassung Ost der Autobahn GmbH stattgegeben. Zuvor sollte der Fahrradkorso nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Dresden von der Anschlussstelle Flughafen bis zur Anschlussstelle Hellerau neben dem Autoverkehr auf anderen Fahrspuren, bei reduzierter Höchstgeschwindigkeit und abgetrennt durch eine gesperrte Fahrspur stattfinden.

Die Autobahn GmbH hielt die Begründung den Angaben zufolge für lebensfremd, dass eine Autobahn parallel durch den fließenden Verkehr und einen Fahrradkorso genutzt werden könne. Dem folgte das Oberverwaltungsgericht. Nur bei einer vollständigen Sperrung und einer funktionsfähigen Umleitungsstrecke wäre es gegangen. Eine solche Umleitungsstrecke stehe jedoch nicht zur Verfügung, weil sich alle in Betracht kommenden Umleitungsstrecken und der Fahrradkorso kreuzen würden, hieß es.

Wir hatten ja der Versammlungsbehörde ursprünglich auch eine Variante vorgeschlagen, wo der Fahrradkorso in die andere Richtung von Hellerau zum Flughafen gefahren wäre. In diesem Fall hätten sich unsere Auffahrt und die Abfahrt der Autos nicht gekreuzt.

Bereits Anfang Juni gab es eine Fahrraddemo gegen den Ausbau der A4 in Dresden. Im Rahmen des bundesweiten Aktionstages des Bündnisses "Wald statt Asphalt" hatten Radfahrerinnen und Radfahrer in mehr als 70 deutschen Städten gegen den Neu- und Ausbau von Autobahnen protestiert. Auch damals wollte der Korso über die A4 fahren, was den Hunderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern jedoch durch die Dresdner Versammlungsbehörde untersagt wurde.