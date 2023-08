Hightech Fahrräder aus dem 3D-Drucker - diese Firma aus Boxdorf macht es möglich

Hauptinhalt

Ein Fahrrad komplett aus dem 3D-Drucker ist längst keine Vision mehr. Prototypen wurden auf Messen gezeigt. In der Serienfertigung ist die Bike-Firma Urwahn aus Magdeburg ein Vorreiter. Dabei mischen auch Sachsen mit: Die Teile für die hypermodernen E-Bikes werden in einem Gewerbegebiet in Boxdorf bei Dresden gedruckt. Dort hat sich MDR SACHSEN-Reporterin Monika Werner umgeschaut.